Решите уровнение 4,5 * (10х+5,5)=90

Математика
Решите уровнение 4,5 * (10х+5,5)=90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5 * (10х+5,5)=90 45x+24,75=90 45x=90-24,75 45x=65,25 x= 65,25:45 x= 1,45
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