Решите уровнение 4,5 * (10х+5,5)=90
Математика
Решите уровнение 4,5 * (10х+5,5)=90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5 * (10х+5,5)=90 45x+24,75=90 45x=90-24,75 45x=65,25 x= 65,25:45 x= 1,45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дві бригади зібрали 7 однакових корзин моркви. перша бригада зібрала 36 кг, а друга 48 кг моркви. скільки корзин моркви зібрала кожна бригада?
Английский язык
Составить 5 вопросительных предложений с вопросительным словом и глаголом was или were. И 5 вопросительных предложений сбез вопросительного слова...