Когда имя прилагательное в полной форме сказуемое
Русский язык
Когда имя прилагательное в полной форме сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полная форма прилагательного бывает сказуемым , если стоит после определяемого слова. или входит в состав именного сказуемого (Он казался сердитым) Краткая форма всегда сказуемое.
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