СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! Как из метанола получить метилацетат??? формула реакции
Химия
СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! Как из метанола получить метилацетат??? формула реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метанол+ацетатная кислота
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