СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! Как из метанола получить метилацетат??? формула реакции

Химия
СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! Как из метанола получить метилацетат??? формула реакции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метанол+ацетатная кислота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уровнение 4,5 * (10х+5,5)=90
Ответить
Русский язык
Когда имя прилагательное в полной форме сказуемое
Ответить
Математика
Дві бригади зібрали 7 однакових корзин моркви. перша бригада зібрала 36 кг, а друга 48 кг моркви. скільки корзин моркви зібрала кожна бригада?
Ответить
Английский язык
Составить 5 вопросительных предложений с вопросительным словом и глаголом was или were. И 5 вопросительных предложений сбез вопросительного слова...
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста ,очень срочно надо 2 задачки решить
Ответить