Перевод текста Interview

Гость: Гость:

Борис: Мне нравилось изучать Английский в начале (начальной школе),но теперь он становится другим и менее интересным. Много вещей чтобы запомнить - Слова,грамматика,произношение,пунктуация. У английского очень большой словарный запас...Но не всегда понимаю моего учителя. Интервьювер : Понятно. Как ты обучаетесь английскому? Как много правил вы соблюдаете? Маша : Я пытаюсь делать домашнюю работу каждый день. Это помогает мне в практике,когда нет уроков.Я знаю "практика значит Идеал".А ещё я смотрю фильмы на английском и слушаю музыку. Борис : Я слушаю английские песни. Эминем мой любимый исполнитель. Песни помогают изучать английский лучше. Я изучил новые слова с друзьями. Сергей : Я смотрю фильмы и читаю книги на Английском. Это что мне нравится делать. Интервьювер : Как вы собираетесь использовать английский в будущем? Сергей : Я изучаю английский,чтобы посещать разные страны в мире и знакомиться с людьми. Борис : Я хочу быть программистом. Мне понадобится английский для будущей работы. Маша : Я не знаю как буду его использовать.Просто знать..?Я собираюсь учить языки такие как - Французский,Испанский или Итальянский.Может я стану Лингвистом.Я вырасту и поступлю в Университет. Вот и всё!) Спасибо на спасибо)) Я работала 1 час)