Переводите текст пожалуйста

Гость: Гость:

Привет!меня зовут Лаура мне тринадцать лет.Я с Англии и я живу в Лондоне вместе с моей семьей. Виллиам и Элизабет мои родители.Моей маме 40 и моему папе 42. У меня есть сестра и брат-Петр и Мелани.Петру 10 и моей сестре 8 лет.Анна и Хью мои бабушка с дедушкой.Моей бабушки 81 и моему дедушке 82. У меня есть питомец моя кошка-Жасмин.У моего брата тоже есть питомец,его собака-Макс.