Периметр 12см найти площадь квадрата

Математика
Периметр 12см найти площадь квадрата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4=3см одна сторона 3*3=9см площадь
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