Периметр 12см найти площадь квадрата
Математика
Периметр 12см найти площадь квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4=3см одна сторона 3*3=9см площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Чему равен объём при н. у. сернистого газа, полученного при сжигании 224 л сероводор??да, если его выход равен 95%? Нужно полностью расписать дано,...
Математика
Имеется 4 подписанных и 4 сложенных письма. Какова вероятность случайным образом разложить письма по своим конвертам?
Английский язык