Назовите 5 важных дат мира.(на англ.)
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Назовите 5 важных дат мира.(на англ.)
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День Благодарения - THAKSGIVING DAY Новый Год - NEW YEAR Женский день (8 марта) - WOMEN'S DAY Мужской день (23 февраля) - MEN'S DAY День России - RUSSIA'S DAY
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