Определите массу алюминия, который полностью сгорел в кислороде, если при этом об??азовалось 30,6 г оксида алюминия

Химия

Определите массу алюминия, который полностью сгорел в кислороде, если при этом об??азовалось 30,6 г оксида алюминия

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