Определите массу алюминия, который полностью сгорел в кислороде, если при этом об??азовалось 30,6 г оксида алюминия

Химия
Определите массу алюминия, который полностью сгорел в кислороде, если при этом об??азовалось 30,6 г оксида алюминия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3O2=2Al2O3 X- 30,6 4×27 - 2×(27×2+16×3)
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