Каков масса объема 20см3 алюминия
Физика
Каков масса объема 20см3 алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=pV m= 2700 кг/м3 * 0.00002 м3 = 0.054 кг
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