Географический объект названный в честь шелехова григория ивановича
География
Географический объект названный в честь шелехова григория ивановича
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В честь Шелихова названы залив в Охотском море, пролив между п-вом Аляска и о. Кадьяк
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