Длина прямоугольника равна 15см,а ширина в 5 раз меньше.найдите периметр и площадь ??того прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника равна 15см,а ширина в 5 раз меньше.найдите периметр и площадь ??того прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:5=3см Ширина 15*3=45см площадь
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