Длина прямоугольника равна 15см,а ширина в 5 раз меньше.найдите периметр и площадь ??того прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника равна 15см,а ширина в 5 раз меньше.найдите периметр и площадь ??того прямоугольника.

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