Помогите задание сделать((( От данных слов образуйте существительные при помощи суффиксов: енк, ёнок, онк, онок, еньк, оньк... Слова: шуба, яблоня, барсук, рука, ворон, душа, жеребец, заря, Миша, комната, кот, черкес вишня, ...
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Помогите задание сделать((( От данных слов образуйте существительные при помощи суффиксов: енк, ёнок, онк, онок, еньк, оньк... Слова: шуба, яблоня, барсук, рука, ворон, душа, жеребец, заря, Миша, комната, кот, черкес вишня, Оля лодка, лев, собака, нога, лиса, одежда, орёл, сокол, мальчик, дорога, Вася. -выделить суффиксы и окончания. Объяснить их правописание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шубёнка, яблонька, барсучонок, ручонка, воронёнок, душонка, жеребёнок, зоренька, Мишенька, -, котёнок, -, вишенка, Оленька, лодочка, львёнок, собачонка, ноженька, лисёнок, одежонка, орлёнок, соколёнок, мальчонка, дороженька, Васенька
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