Човен плив 2.3 год за течією річки і 3.2 год проти течії.Який шлях подолав човен, якщо щвидкість течії дорівнює 2.6 км /год. а власна швидкість човна - 19.7 км /год?
Математика
Човен плив 2.3 год за течією річки і 3.2 год проти течії.Який шлях подолав човен, якщо щвидкість течії дорівнює 2.6 км /год. а власна швидкість човна - 19.7 км /год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (19,7+2,6)*2,3=51,29 (км.) 2) (19,7-2,6)*3,2=54,72 (км.) 3) 51,29+54,72=106,1 (км.)
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