Човен плив 2.3 год за течією річки і 3.2 год проти течії.Який шлях подолав човен, якщо щвидкість течії дорівнює 2.6 км /год. а власна швидкість човна - 19.7 км /год?

Математика

Човен плив 2.3 год за течією річки і 3.2 год проти течії.Який шлях подолав човен, якщо щвидкість течії дорівнює 2.6 км /год. а власна швидкість човна - 19.7 км /год?

Автор: Гость