Write guestions .Then answer then with yor partner

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Write guestions .Then answer then with yor partner
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)What's your name? 2)What's your favourite subject at school? 3)How old are you? 4)What's your mom's name? 5)Do you like English? 6)Can you play football? 7)What's your favourite TV programme? 8)What's your favourite TV channel? 9)How many friends do you have? 10)Do you like sport?
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