1)Причины выбора православия. 2)Причина принятия христианства. 3)Значения принят??я христианства. Помогите пожалуйста!!!)))
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1)Причины выбора православия. 2)Причина принятия христианства. 3)Значения принят??я христианства. Помогите пожалуйста!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Христианством это вера множества народов.Оно объединяет людей.Вера в единого бога их сплодчает. 2)вопрос задан не корректно.1 и 2 вопросы совершенно одинаковые вещи. 3)возможно,этим хотели сплотить союз Руси и сделать её лучше,ведь после принятия христианства,стали строить церкви и школы
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