1)Причины выбора православия. 2)Причина принятия христианства. 3)Значения принят??я христианства. Помогите пожалуйста!!!)))

Гость: Гость:

1)Христианством это вера множества народов.Оно объединяет людей.Вера в единого бога их сплодчает. 2)вопрос задан не корректно.1 и 2 вопросы совершенно одинаковые вещи. 3)возможно,этим хотели сплотить союз Руси и сделать её лучше,ведь после принятия христианства,стали строить церкви и школы