Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! РЕШИТЕ.(а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Алгебра
Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! РЕШИТЕ.(а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упрощаем=-1+а^5-а+а²+2а+1=а^5+а²+а=а(а⁴+а+1),теперь подставляем=(-1)((-1)⁴-1+1)=-1
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