Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! РЕШИТЕ.(а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1

Алгебра
Ребятки .СРОЧНО.ПОМОГИТЕ!!!!!! РЕШИТЕ.(а^2-a^7+a^3):(-a^2)+(a+1)^2 при а=-1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упрощаем=-1+а^5-а+а²+2а+1=а^5+а²+а=а(а⁴+а+1),теперь подставляем=(-1)((-1)⁴-1+1)=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пожалуйста.Кто первый решит спасибо+Лучший ответ.Очень надо.
Ответить
История
Как проходили представления в древнегреческом театре?
Ответить
Обществознание
Разрешение о снижении брачного возраста в каждом конкретном случае принимается 1) Президентом РФ 2) высшим должностным лицом субъекта Российс...
Ответить
История
В чем состояли главные различия между государственным устройством Афин и Спарты ??ежду образом жизни в этих
Ответить
Биология
Какая площадь водоема(га) может прокормить белого пеликана ( 10кг, 60 процентов масс?? составляет вода) в цепи питания:планктон-рыба-пеликан? Био...
Ответить