Какая площадь водоема(га) может прокормить белого пеликана ( 10кг, 60 процентов масс?? составляет вода) в цепи питания:планктон-рыба-пеликан? Биопродуктивность 1м² водоема-600г органического вещества

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При передаче энергии по пищевой цепи теряется около 90%. В пеликане 4 кг сухого вещества. Чтобы получить это количество, нужно 40 кг. рыбы, чтобы получить столько рыбы, нужно 400 кг планктона. 400:0.6 =667 кв.м.