Сделайте звуко буквенный разбор слова нюхает
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Сделайте звуко буквенный разбор слова нюхает
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Гость:
Н,йухайат - 6 букв 8 звуков 3 слога
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