Составьте квадратное уравнение если известны корни х¹=-1,8 и х²=5
Алгебра
Составьте квадратное уравнение если известны корни х¹=-1,8 и х²=5
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Гость:
X^2-3,2x-9=0 Решил по тероеме Виетта
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