На складе 19 одинаковых коробок с бутылками минеральной воды и 17 таких же коробок с бутылками сока. Бутылок с соком на 50 меньше, чем бутылок с минеральной водой. Сколько бутылок с минеральной водой и сколько бутылок с соком н...
Математика
На складе 19 одинаковых коробок с бутылками минеральной воды и 17 таких же коробок с бутылками сока. Бутылок с соком на 50 меньше, чем бутылок с минеральной водой. Сколько бутылок с минеральной водой и сколько бутылок с соком находится на складе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)обозначим кол-во бутылок в коробке за Х 19х=17х+50 19х-17х=50 2х=50 х=25 2)19*25=475-бутылок с мин.водой 3)17*25=425-бутылок с соком
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