На складе 19 одинаковых коробок с бутылками минеральной воды и 17 таких же коробок с бутылками сока. Бутылок с соком на 50 меньше, чем бутылок с минеральной водой. Сколько бутылок с минеральной водой и сколько бутылок с соком н...

Математика

На складе 19 одинаковых коробок с бутылками минеральной воды и 17 таких же коробок с бутылками сока. Бутылок с соком на 50 меньше, чем бутылок с минеральной водой. Сколько бутылок с минеральной водой и сколько бутылок с соком находится на складе?

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