А) 3а^2-3 б)3а^2-6a+3 в)(х^2+4)^2-16x^2 г)m(m+n)+n(m+n)-9m^2 разложить на множители
Алгебра
А) 3а^2-3 б)3а^2-6a+3 в)(х^2+4)^2-16x^2 г)m(m+n)+n(m+n)-9m^2 разложить на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)=3(a²-1)=3(a-1)(a+1); б)=3(а²-2а+1)=3(а-1)²; в)=(х²+4-4х)(х²+4+4х); г)=(m+n)(m+n)-9m²=(m+n)²-9m²=(m+n-3m)(m+n+3m)=(n-2m)(n+4m)
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