Помогите пожалуйста!!! У человека обнаружены больные почки,а врач рекомендует ле??ить ему больные зубы.Объясните почему? Заранее спасибо!)
Биология
Помогите пожалуйста!!! У человека обнаружены больные почки,а врач рекомендует ле??ить ему больные зубы.Объясните почему? Заранее спасибо!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все потому, что почки у человека две
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