Помогите пожалуйста!!! У человека обнаружены больные почки,а врач рекомендует ле??ить ему больные зубы.Объясните почему? Заранее спасибо!)

Биология

Помогите пожалуйста!!! У человека обнаружены больные почки,а врач рекомендует ле??ить ему больные зубы.Объясните почему? Заранее спасибо!)

Автор: Гость