Замени, где можно сложение умножением используюя переместительное свойство слож??ния 14+14+5+14+5
Математика
Замени, где можно сложение умножением используюя переместительное свойство слож??ния 14+14+5+14+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14*3) +(5*2) мне кажется будет так.
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