Комексениздерш 5 класс 326 жат. 20 есим

Қазақ тiлi
Комексениздерш 5 класс 326 жат. 20 есим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Сізге ортасында екі үнді дыбысы бар қыздар есімі керек пе? Алмагүл, Айнаш, Алуаш, Қарлығаш, Римма, Жанна, Айнагүл, Майра, Лаура, Шаһарман. 
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