Назовите 3 самые крупные и сильные территории Удельной Руси в 12 веке.
История
Назовите 3 самые крупные и сильные территории Удельной Руси в 12 веке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужны просто города,то это Киев,Новгород и Владимиро-суздальское княжество
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