Так называют столкновение интересов людей, из-за которого возникает серьезный сп??р, соперничество.
Геометрия
Так называют столкновение интересов людей, из-за которого возникает серьезный сп??р, соперничество.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфликт? Но я не уверена.
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