В одном куске 4 м ткани а в другом 6 м такой же ткани . Первый кусок на 18 руб дешевле , чем второй . сколько тоит каждый .???

Математика

В одном куске 4 м ткани а в другом 6 м такой же ткани . Первый кусок на 18 руб дешевле , чем второй . сколько тоит каждый .???

Автор: Гость