В одном куске 4 м ткани а в другом 6 м такой же ткани . Первый кусок на 18 руб дешевле , чем второй . сколько тоит каждый .???

Математика
В одном куске 4 м ткани а в другом 6 м такой же ткани . Первый кусок на 18 руб дешевле , чем второй . сколько тоит каждый .???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=2 2)18:2=9(стоимость 1 м ткани) 3)4*9=36(цена 1 куска) 4)6*9=54(цена 2 куска)
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