Подберите зависимую переменную для зависимой переменной которой является: 1) количество купленного товара; 2)время движения; 3) скорость движения; 4) периметр квадрата.
Математика
Подберите зависимую переменную для зависимой переменной которой является: 1) количество купленного товара; 2)время движения; 3) скорость движения; 4) периметр квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) количество купленного товара и сумма уплаченная за товар 2) время движения и растояние 3) скорость движения и время 4) периметр квадрата и длина стороны
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