Есенин Сергей .написал рассказ Никита помогите ответеть на вопрос .1Понял ли отец ??икиту и как объяснил сыну , почему прежние предметы казались злыми ? Помогите кто читал
Литература
Есенин Сергей .написал рассказ Никита помогите ответеть на вопрос .1Понял ли отец ??икиту и как объяснил сыну , почему прежние предметы казались злыми ? Помогите кто читал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему казались они злыми потому что Никите было одиноко,страшно,скучно.его мама весь день была на поле из-за того что отца не было дома.
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