Описание комнаты для ученика 3 класса

Гость: Гость:

Привет, это моя спальня. На полу ковер. Он серый и он мне очень нравится. В комнате также есть большая кровать. Она очень удобна. Слева от кровати стоит тумбочка, а на ней - лампа. Я часто ею пользуюсь, поскольку я люблю читать перед сном. Слева от тумбочки стоит комод, где я держу свою одежду. На моем комоде стоит несколько фотографий. Это фотографии со мной и моими друзьями. Справа от комода и слева от тумбочки на стене висит картина. Там изображены несколько разноцветных цветов в вазе. Я нарисовал эту картину сам на занятии по искусству, и именно поэтому я держу ее в своей комнате. На потолке висит лампа бежевого цвета. Но я не часто ею пользуюсь, поскольку мне больше нравится лампа на тумбочке у кровати. Я люблю свою комнату, так как это – место, где я могу расслабиться и остаться в одиночестве некоторое время. Кроме того, комната очень удобная, и я сам разработал дизайн ее интерьера. Это мое любимое место в доме