Мини сочинение на тему "я выучила имя существительное" помогите оочень надо:(

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Наша речь состоит из множества слов, благодаря которым можно передать любую мысль. Для удобства использования все слова поделены на группы (части речи). Каждая из них имеет свое название.Имя существительное. Это очень важная часть речи. Оно обозначает: предмет, явление, вещество, свойство, действие и процесс, имя и название. Например, дождь – это явление природы, ручка – предмет, бег – действие, Наталья – женское имя, сахар – вещество, а температура – это свойство. Можно привести много других примеров. Названия всего, к чему можно прикоснуться в нашем окружении, — это имена существительные.Предметы могут быть одушевленными или неодушевленными. Другими словами: живыми или неживыми. А существительные могут отвечать на вопрос: «кто?» или «что?». Например: существительное «собака» отвечает на вопрос «кто?», потому что она живая. Собака – одушевленный предмет. Иначе обстоит дело со словом «стол». Стол – предмет неодушевленный, поэтому существительное «стол» отвечает на вопрос «что?».Существительные могут изменяться по родам, числам и падежам. Они бывают мужского, среднего или женского рода, множественного и единственного числа. Например: пятиклассник – существительное мужского рода в единственном числе. А «пятиклассники» — то же самое слово, но во множественном числе. Еще пример: школа – это существительное женского рода в единственном числе, а школы (их несколько) – множественное число. Средний род отличается от предыдущих примеров. Чаще всего такие слова заканчиваются на буку «о». Например: окно, стекло, лето. Некоторые из них могут не иметь множественного числа (лето). А есть и такие, которые не бывают в единственном числе, например, «ножницы».Еще существительные изменяются по падежам. Самый главный падеж – именительный. Начальная (не измененная) форма любого существительного: слово в именительном падеже единственного числа.