Помогите 144задание. и если можно и 145 задание

Гость: Гость:

Пусть x - время автомобиля, тогда х+2 время автобуса. U1автобуса = 160 \ x+2, U2автомобиля = 160\x Зная что скорость автобуса в 2 раза меньше скорости автомобиля домножим её на 2 и приравняем: 320\x+2 = 160\x 320x=160x+320 160x=320 x=2 Значит время автомобиля составляет 2ч. Тогда скорость автобуса равна 160\2+2 = 40 км\ч Ответ 40 км\ч