Когда к пружине подвесили цельный чугунный кубик с ребром длиной 4см, длина пружины увеличилась от 12 до 17см. Определите жесткость пружины
Физика
Когда к пружине подвесили цельный чугунный кубик с ребром длиной 4см, длина пружины увеличилась от 12 до 17см. Определите жесткость пружины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kx x=17-12=5 см=0.05 м F=mg=Vρg V=h
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