Когда к пружине подвесили цельный чугунный кубик с ребром длиной 4см, длина пружины увеличилась от 12 до 17см. Определите жесткость пружины

Физика

Когда к пружине подвесили цельный чугунный кубик с ребром длиной 4см, длина пружины увеличилась от 12 до 17см. Определите жесткость пружины

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