На двух базах хранилось 450 т овощей после того как с одной базы перевезли на другую 75 т овощей на второй базе ваще стало в два раза больше чем на первой сколько тонн овощей было на каждой базе первоначально ?
Математика
На двух базах хранилось 450 т овощей после того как с одной базы перевезли на другую 75 т овощей на второй базе ваще стало в два раза больше чем на первой сколько тонн овощей было на каждой базе первоначально ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 450 / 2 = 225 т ( первоначально на каждой базе ) 2) 225 - 75 = 150 т стало на первой базе после того как перевезли на вторую 3) 225+75 = 300 т стало на второй базе после того как туда перевезли с первой ответ - первоначально на обеих базах было по 225 т
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