На двух базах хранилось 450 т овощей после того как с одной базы перевезли на другую 75 т овощей на второй базе ваще стало в два раза больше чем на первой сколько тонн овощей было на каждой базе первоначально ?

Математика

На двух базах хранилось 450 т овощей после того как с одной базы перевезли на другую 75 т овощей на второй базе ваще стало в два раза больше чем на первой сколько тонн овощей было на каждой базе первоначально ?

Автор: Гость