Коля за 2 сек делает 3 шага ,а Борис за 3сек 5 шагов ,Кто из них идёт с большой скорост??ю ,если длина шага одинакова?

Математика

Коля за 2 сек делает 3 шага ,а Борис за 3сек 5 шагов ,Кто из них идёт с большой скорост??ю ,если длина шага одинакова?

Автор: Гость