Коля за 2 сек делает 3 шага ,а Борис за 3сек 5 шагов ,Кто из них идёт с большой скорост??ю ,если длина шага одинакова?

Математика
Коля за 2 сек делает 3 шага ,а Борис за 3сек 5 шагов ,Кто из них идёт с большой скорост??ю ,если длина шага одинакова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борис так как За 6 сек. он делает 10 шагов в то время как Коля 9
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