Разрешение о снижении брачного возраста в каждом конкретном случае принимается 1) Президентом РФ 2) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 3) органом местного самоуправления 4) органом записи актов гражд...
Обществознание
Разрешение о снижении брачного возраста в каждом конкретном случае принимается 1) Президентом РФ 2) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 3) органом местного самоуправления 4) органом записи актов гражданского состояния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо 3) либо 4) точного ответа нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В чем состояли главные различия между государственным устройством Афин и Спарты ??ежду образом жизни в этих
Биология
Какая площадь водоема(га) может прокормить белого пеликана ( 10кг, 60 процентов масс?? составляет вода) в цепи питания:планктон-рыба-пеликан? Био...
Русский язык
Геометрия
Укажите в каком направлении вы будете идти домой если известно что поход в Никола??в Бишкеке на северо-запад подобное, потом на север