Разрешение о снижении брачного возраста в каждом конкретном случае принимается 1) Президентом РФ 2) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 3) органом местного самоуправления 4) органом записи актов гражд...

Обществознание
Разрешение о снижении брачного возраста в каждом конкретном случае принимается 1) Президентом РФ 2) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 3) органом местного самоуправления 4) органом записи актов гражданского состояния
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