Рас­сто­я­ние от точки пе­ре­се­че­ния диа­го­на­лей ромба до одной из его сто­рон равно 18, а одна из диа­го­на­лей ромба равна 72. Най­ди­те углы ромба

Алгебра
Рас­сто­я­ние от точки пе­ре­се­че­ния диа­го­на­лей ромба до одной из его сто­рон равно 18, а одна из диа­го­на­лей ромба равна 72. Най­ди­те углы ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисунки не могу. Диагонали ромба делятся в точке пересечения пополам и являются биссектрисами углов, из которых они проведены. расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон есть перпендикуляр (высота) к стороне ромба. Имеем  прямоугольный треугольник: половина диагонали - гипотенуза - 72 : 2= 36, перпендикуляр - катет -18, известно,что если катет равен половине гипотенузы, то он лежит напротив угла в 30°. Таким  образом, так как диагональ делит угол пополам, то острый угол 30°·2 = 60°, тогда второй угол 180° - 60° = 120° ответ: углы ромба 60°,120°,60°, 120°
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