Помогите решить уравнения ! пожалуйста! 2,5 х +6,3 х = 7 1\3 и 2 2\3х-5,1=3,7
Математика
Помогите решить уравнения ! пожалуйста! 2,5 х +6,3 х = 7 1\3 и 2 2\3х-5,1=3,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие уравнения? просто не поняла
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