Напишите уравнение реакций с помощью которых можно осуществить превращения C2. H2-C2h5oh-ch3cooc2h5-cy3coona-ch4

Химия
Напишите уравнение реакций с помощью которых можно осуществить превращения C2. H2-C2h5oh-ch3cooc2h5-cy3coona-ch4
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Решение цепочки. Задание № 5
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