Определить географические координаты городов ВАШИНГТОН САНТЬЯГО МОСКВА НЬЮ – ЙОРК КАЛЬКУТТА срочни нужно пожалуйста

География
Определить географические координаты городов ВАШИНГТОН САНТЬЯГО МОСКВА НЬЮ – ЙОРК КАЛЬКУТТА срочни нужно пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вашингтон -  Широта: 38 градусов южной широты . Долгота: 77 градусов западной долготы Сантьяго - 33 градуса южной широты, 70 градусов западной долготы Москва - 55 градусов северной широты . 37 градусов восточной долготы Нью- Йорк - 40 градусов северной широты. 73 градуса западной долготы Калькутта - 22 градуса северной широты. 88 градусов восточной долготы.
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