Помогите пожалуйста!!! 1.В каком слое кожи образуется меланин? 2.Орган,образующий максимальное количество тепла. 3.Трубочки с толстыми мышечными стенками,соединяющие почки с мочевым пузырём. 4.Назовите органы,выводящие из о...

Гость: Гость:

1. Базальный-если светлые волосы. Если черные волосы ,то и в базальном и шиповидном слоях. 2. Печень 3. Мочеточники 4. Выделительная система. Желудочно-кишечный тракт и мочевыделительная система (почки-мочеточники-мочевой пузырь-мочевыделительный канал.