Помогите пожалуйста!!! 1.В каком слое кожи образуется меланин? 2.Орган,образующий максимальное количество тепла. 3.Трубочки с толстыми мышечными стенками,соединяющие почки с мочевым пузырём. 4.Назовите органы,выводящие из о...

Биология
Помогите пожалуйста!!! 1.В каком слое кожи образуется меланин? 2.Орган,образующий максимальное количество тепла. 3.Трубочки с толстыми мышечными стенками,соединяющие почки с мочевым пузырём. 4.Назовите органы,выводящие из организма конечный продукт обмена.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Базальный-если светлые волосы. Если черные волосы ,то и в базальном и шиповидном слоях. 2. Печень 3. Мочеточники 4. Выделительная система. Желудочно-кишечный тракт и мочевыделительная система (почки-мочеточники-мочевой пузырь-мочевыделительный канал.
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