Найдите площадь многоугольника у изображенного на рисунке
Геометрия
Найдите площадь многоугольника у изображенного на рисунке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника находится всегда по одной формуле: ширина* длину. Следовательно, 10*10= 100 Там внутри есть еще один маленький прямоугольник со сторонами 1 и 3. Следовательно 1*3 = 3 Тогда вычтем из большого маленький прямоугольник Получем: 100 - 3 = 97
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