Мальчики ловили рыбу Петя поймал на 3 рыбки больше чем Саша но на две меньше чем Яш?? всего дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал Яша
Математика
Мальчики ловили рыбу Петя поймал на 3 рыбки больше чем Саша но на две меньше чем Яш?? всего дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал Яша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-3-(3+2) =12(рыб) если бы все поймали поровну 12:3=4(р) Саша 4+3=7(р) Петя 7+2=9(р) Яша
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