Мальчики ловили рыбу Петя поймал на 3 рыбки больше чем Саша но на две меньше чем Яш?? всего дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал Яша

Математика

Мальчики ловили рыбу Петя поймал на 3 рыбки больше чем Саша но на две меньше чем Яш?? всего дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал Яша

Автор: Гость