Значение спор в жизни грибов и бактерий В чем разница
Биология
Значение спор в жизни грибов и бактерий В чем разница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У грибов споры - это средство для размножения, а у бактерий споры- это форма, в которой они ждут изменения неблагоприятных условий на благоприятные
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