Упростите выражение(3c-2)в квадрате+24с
Математика
Упростите выражение(3c-2)в квадрате+24с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3с-2)^2+24с=9с^2-10с+4+24с=9с^2+14с+4
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