Диалог учитель и ученик на уроке труда
Технология
Диалог учитель и ученик на уроке труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Ребята, кто не сделал домашнее задание? - спросил учитель на уроке. - Я не сделал, Мария Ивановна, - поднял руку Петя. - Почему ты не сделал домашнее задание? - Я забыл, - стыдливо ответил Петя. - Садись! Больше не забывай. Сейчас пойдешь отвечать к доске!
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