Диалог учитель и ученик на уроке труда

Гость: Гость:

- Ребята, кто не сделал домашнее задание? - спросил учитель на уроке. - Я не сделал, Мария Ивановна, - поднял руку Петя. - Почему ты не сделал домашнее задание? - Я забыл, - стыдливо ответил Петя. - Садись! Больше не забывай. Сейчас пойдешь отвечать к доске!