Дан массив размера[1..12] написать программу осуществляющую циклический сдвиг элем??нтов массива вправо на одну позицию. блок-схему к ней паскаль

Гость: Гость:

Function Turn(a: array of integer): array of integer; begin var t := a[low(a)]; for var i := low(a) to high(a) - 1 do a[i] := a[i + 1]; a[high(a)] := t; Turn := a; end; begin var a := ArrRandom(12, 0, 9); for var i := low(a) to high(a) do begin a.Println(); a := Turn(a); end; end.