Мама дала Вите кусок старого ковра в форме квадрата со стороной 80 см. Он вырезал из него круглую подстилку для кошки так,чтобы размеры круга получились наибольшими. Каков диаметр такого круга?
Математика
Мама дала Вите кусок старого ковра в форме квадрата со стороной 80 см. Он вырезал из него круглую подстилку для кошки так,чтобы размеры круга получились наибольшими. Каков диаметр такого круга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, 80 см. Круг прекрасно вписывается в квадрат.
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