Мама дала Вите кусок старого ковра в форме квадрата со стороной 80 см. Он вырезал из него круглую подстилку для кошки так,чтобы размеры круга получились наибольшими. Каков диаметр такого круга?

Математика

Мама дала Вите кусок старого ковра в форме квадрата со стороной 80 см. Он вырезал из него круглую подстилку для кошки так,чтобы размеры круга получились наибольшими. Каков диаметр такого круга?

Автор: Гость