1) 5 y2 - 15y= 2. 3by-6b= 3.-5mn+n= 4.3a+9ab= 5.3x+6 x2= 6.a2-ab= 7. 8mn-4m2 8.-6ab+9b2= 9. x2y-xy2= 10.ab-a2b= 11. -p2q2-pq= 12.a2+a= (цифры после букв степень)
Математика
1) 5 y2 - 15y= 2. 3by-6b= 3.-5mn+n= 4.3a+9ab= 5.3x+6 x2= 6.a2-ab= 7. 8mn-4m2 8.-6ab+9b2= 9. x2y-xy2= 10.ab-a2b= 11. -p2q2-pq= 12.a2+a= (цифры после букв степень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5y(y - 3) 2) 3b( y - 2) 3) - n( 5m - 1) 4) 3a( 1 + 3b) 5) 3x( 1 + 2x) 6) a(a - b) 7) 4m( 2n - m) 8) - 3b( 2a - 3b) 9) xy( x - y) 10) ab( 1 - a) 11) - pq( pq + 1) 12) a(a + 1)
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