Запишите имена существительные в следующем порядке те которые изменяются по числам санки тетрадь солнца ножницы доска торт из сахара

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Запишите имена существительные в следующем порядке те которые изменяются по числам санки тетрадь солнца ножницы доска торт из сахара
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетрадь,солнце,доска
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